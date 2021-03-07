Лион. 18-летняя Клара Таусон выиграла дебютный турнир WTA

18-летняя датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира WTA 250 в Лионе.
В матче за титул победительница юниорского Australian Open-2019 обыграла опытную швейцарку Викторию Голубич.
Лион. Финал
Клара Таусон (Дания) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:1
Отметим, что Таусон впервые играла в финале турнира WTA. На ее счету 8 титулов ITF. Эта победа позволит ей дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.
Голубич благодаря выходу в финал, который был для нее третьим (одна победа), максимально приблизится к первой сотне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.