Лион. 18-летняя Клара Таусон выиграла дебютный турнир WTA

Победительница юниорского Australian Open добилась серьезного успеха на взрослом уровне

  • 07.03.2021 18:11
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Лион. 18-летняя Клара Таусон выиграла дебютный турнир WTA
© WTA. Клара Таусон

18-летняя датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира WTA 250 в Лионе.

В матче за титул победительница юниорского Australian Open-2019 обыграла опытную швейцарку Викторию Голубич.

Лион. Финал
Клара Таусон (Дания) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:1

Отметим, что Таусон впервые играла в финале турнира WTA. На ее счету 8 титулов ITF. Эта победа позволит ей дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.

Голубич благодаря выходу в финал, который был для нее третьим (одна победа), максимально приблизится к первой сотне. 

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Источник — Sport.ua

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