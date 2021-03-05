Сергей Стаховский – Эдан Лешем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого марта второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№177 ATP) проведет второй матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.
Соперником Стаховского будет Эдан Лешем (№387 ATP).
Ранее теннисисты не встречались.
Прямая видеотрансляция доступна по ссылке ниже. Ориентировочное начало матча в 16:30 по Киеву после встречи Илья Марченко – Даниэль Цукерман.
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Источник — Sport.ua
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