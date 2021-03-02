Манафов обыграл экс-украинца на турнире в Казахстане

Украинский теннисист Владислав Манафов (№532 ATP) прошел во второй круг основной сетки на челленджере в Нур-Султане.
В первом раунде 27-летний Манафов, который преодолел квалификацию, разобрался с экс-украинцем Александром Недовесовым (№332 ATP), который защищает цвета Казахстана и получил от организаторов вайлд-кард.
Нур-Султан. Первый круг
Владислав Манафов (Украина) – Александр Недовесов (Казахстан) – 7:5, 6:3
В следующем раунде Владислав сыграет против четвертого сеяного Джеймса Дакворта из Австралии (№102 ATP) или квалифаера Алибека Качмазова из России (№691 ATP).
Отметим, что это была четвертая в карьере победа Манафова в матчах основной сетки челленджеров.
Источник — Sport.ua
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