Манафов обыграл экс-украинца на турнире в Казахстане

Владислав в первом круге основы одолел Александра Недовесова

  • 02.03.2021 10:03
  • 193 просмотра
  • 1 комментарий
Манафов обыграл экс-украинца на турнире в Казахстане
© ITF. Владислав Манафов

Украинский теннисист Владислав Манафов (№532 ATP) прошел во второй круг основной сетки на челленджере в Нур-Султане.

В первом раунде 27-летний Манафов, который преодолел квалификацию, разобрался с экс-украинцем Александром Недовесовым (№332 ATP), который защищает цвета Казахстана и получил от организаторов вайлд-кард.

Нур-Султан. Первый круг
Владислав Манафов (Украина) – Александр Недовесов (Казахстан) – 7:5, 6:3

В следующем раунде Владислав сыграет против четвертого сеяного Джеймса Дакворта из Австралии (№102 ATP) или квалифаера Алибека Качмазова из России (№691 ATP).

Отметим, что это была четвертая в карьере победа Манафова в матчах основной сетки челленджеров.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 02.03.2021 10:32
    +1
    Вже 480-й
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 02.03.2021 10:32
    +1
    Вже 480-й
    Ссылка
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