Манафов обыграл экс-украинца на турнире в Казахстане

Украинский теннисист Владислав Манафов (№532 ATP) прошел во второй круг основной сетки на челленджере в Нур-Султане.

В первом раунде 27-летний Манафов, который преодолел квалификацию, разобрался с экс-украинцем Александром Недовесовым (№332 ATP), который защищает цвета Казахстана и получил от организаторов вайлд-кард.

Нур-Султан. Первый круг

Владислав Манафов (Украина) – Александр Недовесов (Казахстан) – 7:5, 6:3

В следующем раунде Владислав сыграет против четвертого сеяного Джеймса Дакворта из Австралии (№102 ATP) или квалифаера Алибека Качмазова из России (№691 ATP).

Отметим, что это была четвертая в карьере победа Манафова в матчах основной сетки челленджеров.