19-летний квалифаер выиграл турнир ATP в Аргентине

Хуан Мануэль Черундоло добыл главную победу в карьере

  • 01.03.2021 10:41
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19-летний квалифаер выиграл турнир ATP в Аргентине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мануэль Черундоло

19-летний Хуан Мануель Черундоло стал победителем грунтового турнира ATP в аргентинской Кордове.

В матче за титул представитель Аргентины в трех сетах обыграл пятого сеяного испанца Альберта Рамоса-Виноласа. Отметим, что Черундоло начинал с квалификации.

Кордова. Финал
Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 6:0, 2:6, 6:2

Черундоло вошел в пятерку наименее рейтинговых теннисистов в истории, которым удавалось выиграть турнир ATP. На момент соревнований Хуан Мануель занимал 335 место в мировой классификации. С новой недели он поднялся на 181-ю строчку.

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Источник — Sport.ua

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