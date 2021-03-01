19-летний квалифаер выиграл турнир ATP в Аргентине

19-летний Хуан Мануель Черундоло стал победителем грунтового турнира ATP в аргентинской Кордове.

В матче за титул представитель Аргентины в трех сетах обыграл пятого сеяного испанца Альберта Рамоса-Виноласа. Отметим, что Черундоло начинал с квалификации.

Кордова. Финал

Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 6:0, 2:6, 6:2

Черундоло вошел в пятерку наименее рейтинговых теннисистов в истории, которым удавалось выиграть турнир ATP. На момент соревнований Хуан Мануель занимал 335 место в мировой классификации. С новой недели он поднялся на 181-ю строчку.

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