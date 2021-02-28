Гоффен и Попырин выиграли турниры ATP в Монпелье и Сингапуре

В воскресенье состоялись два финала турниров категории ATP Tour 250.
В Монпелье бельгиец Давид Гоффен в матче за титул одержал волевую победу против Роберто Баутисты-Агута из Испании.
На соревнованиях в Сингапуре Алексей Попырин, представляющий Австралию, обыграл в финале Александра Бублика из Казахстана.
Монпелье. Финал
Давид Гоффен (Бельгия, 2) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – 5:7, 6:4, 6:2
Сингапур. Финал
Алексей Попырин (Австралия) - Александр Бублик (Казахстан) – 4:6, 6:0, 6:2
Источник — Sport.ua
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