Доха. Цуренко узнала первую соперницу по квалификации

Сегодня состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе. Свою соперницу узнала Леся Цуренко.

Qualifying Singles WTA Doha 🇶🇦 pic.twitter.com/5YJd4YQmBp — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) February 26, 2021

В первом раунде квалификации украинка сыграет с Габриэлой Се из Бразилии. Она занимает 247-е место в рейтинге WTA.

В случае успеха на старте, во втором раунде Цуренко сыграет с победителем матча Катерина Синякова (Чехия) – Моника Никулеску (Румыния).

Ранее Цуренко не сумела пройти квалификацию на турнире в Аделаиде.