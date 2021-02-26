Доха. Цуренко узнала первую соперницу по квалификации

Сегодня состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе. Свою соперницу узнала Леся Цуренко.
Qualifying Singles WTA Doha 🇶🇦 pic.twitter.com/5YJd4YQmBp— Luca Fiorino (@FiorinoLuca) February 26, 2021
В первом раунде квалификации украинка сыграет с Габриэлой Се из Бразилии. Она занимает 247-е место в рейтинге WTA.
В случае успеха на старте, во втором раунде Цуренко сыграет с победителем матча Катерина Синякова (Чехия) – Моника Никулеску (Румыния).
Ранее Цуренко не сумела пройти квалификацию на турнире в Аделаиде.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.