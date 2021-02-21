Аделаида. Цуренко проиграла в квалификации

Украинская теннисистка снова уступила в трех сетах

  • 21.02.2021 11:14
  • 239 просмотров
  • 3 комментария
Аделаида. Цуренко проиграла в квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

На старте отбора украинка в трех сетах уступила 11-й сеяной Астре Шарме из Австралии (№132 WTA).

Аделаида. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 4:6, 6:4, 1:6

Отметим, что Цуренко в Австралии провела четыре матча и все проиграла в трех сетах.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kle
      Kle, 21.02.2021 11:51
    +1
    shef63, 21.02.2021 11:41
    Пора зав'язувати.
    С хозяйками корта с любым рейтингом всегда тяжело играть...
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 21.02.2021 11:41
    +2
    Пора зав'язувати.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.02.2021 11:21
    -1
    Леся зарабатывает на старость и ее нельзя за это осудить
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 21.02.2021 11:41
    +2
    Пора зав'язувати.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 21.02.2021 11:51
    +1
    shef63, 21.02.2021 11:41
    Пора зав'язувати.
    С хозяйками корта с любым рейтингом всегда тяжело играть...
    Ссылка
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