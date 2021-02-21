Аделаида. Цуренко проиграла в квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.
На старте отбора украинка в трех сетах уступила 11-й сеяной Астре Шарме из Австралии (№132 WTA).
Аделаида. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 4:6, 6:4, 1:6
Отметим, что Цуренко в Австралии провела четыре матча и все проиграла в трех сетах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.