Цуренко снова проиграла матч, в котором взяла первый сет

Украинка на старте сезона не может победить

  • 14.02.2021 12:53
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Цуренко снова проиграла матч, в котором взяла первый сет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла матч первого круга основы на турнире WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

Украинка, которая получила статус лаки-лузера, уступила румынке Патриции Марии Циг (№56 WTA).

Phillip Island Trophy. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 6:2, 2:6, 3:6

Отметим, что Цуренко сыграла на кортах Австралии три матча, в каждой выигрывала первый сет, но в итога проигрывала. 

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Источник — Sport.ua

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