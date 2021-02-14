Цуренко снова проиграла матч, в котором взяла первый сет

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла матч первого круга основы на турнире WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

Украинка, которая получила статус лаки-лузера, уступила румынке Патриции Марии Циг (№56 WTA).

Phillip Island Trophy. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 6:2, 2:6, 3:6

Отметим, что Цуренко сыграла на кортах Австралии три матча, в каждой выигрывала первый сет, но в итога проигрывала.