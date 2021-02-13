Цуренко выступит в основной сетке турнира в Мельбурне

Украинка получила статус «лаки-лузера» на турнире WTA

  • 13.02.2021 12:40
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Цуренко выступит в основной сетке турнира в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка сегодня проиграла в квалификации немке Моне Бартель, не реализовав один матчбол. В основную сетку Цуренко попала благодаря отказу от участия Паулы Бадосы из Испании.

В первом круге Леся встретится с румынкой Марией Патричией Циг (№59). Ранее теннисистки не играли друг против друга. Матч пройдёт в воскресенье на Корте №5 третьим запуском. Начало игрового дня в 02:00 по Киеву.

Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.

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Источник — Большой теннис Украины

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