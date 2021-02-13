Цуренко проиграла финал квалификации, имея матчбол во втором сете

У Леси снова не получилось дожать

  • 13.02.2021 04:33
  • 181 просмотр
  • 3 комментария
Цуренко проиграла финал квалификации, имея матчбол во втором сете
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла финал квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

В единственном раунде отбора украинка обидно уступила Моне Бартель из Германии (№212 WTA). Цуренко вела 4:0 во втором сете, а также имела матчбол.

Phillip Island Trophy. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(1), 5:7, 3:6

Ранее Цуренко на кортах Мельбурна в похожем стиле проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy. 

Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Al Zolo
      Al Zolo, 13.02.2021 05:29
    -1
    походу что-то с психологией....... нужен тренер-мотиватор.... непроход в основную сетку-это приговор для Леси
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 13.02.2021 04:47
    +2
    Лузер. Без "лакі".
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 04:38
    +2
    Прикро( Тримайся, Лесю! Повертай свою гру, а ще важливіше - впевненість в собі!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 13.02.2021 04:47
    +2
    Лузер. Без "лакі".
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.02.2021 04:38
    +2
    Прикро( Тримайся, Лесю! Повертай свою гру, а ще важливіше - впевненість в собі!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности