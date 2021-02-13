Цуренко проиграла финал квалификации, имея матчбол во втором сете

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла финал квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

В единственном раунде отбора украинка обидно уступила Моне Бартель из Германии (№212 WTA). Цуренко вела 4:0 во втором сете, а также имела матчбол.

Phillip Island Trophy. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(1), 5:7, 3:6

Ранее Цуренко на кортах Мельбурна в похожем стиле проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy.

Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.