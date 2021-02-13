Цуренко проиграла финал квалификации, имея матчбол во втором сете

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) проиграла финал квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.
В единственном раунде отбора украинка обидно уступила Моне Бартель из Германии (№212 WTA). Цуренко вела 4:0 во втором сете, а также имела матчбол.
Phillip Island Trophy. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(1), 5:7, 3:6
Ранее Цуренко на кортах Мельбурна в похожем стиле проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy.
Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.