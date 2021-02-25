Первая ракетка мира не будет играть на турнирах в Дохе и Дубае

Эшли Барти травмировала левую ногу

  • 25.02.2021 10:56
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Первая ракетка мира не будет играть на турнирах в Дохе и Дубае
© Sarah Reed/Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти не будет участвовать на турнирах в Дохе и Дубае, которые пройдут в первой половине марта.

«К сожалению, я снялся с турнира в Дохе из-за травмы левой ноги. С нетерпением жду возможности снова выступить в Майами через несколько недель», – сказала австралийская теннисистка.

Ранее от участия на турнире в Катаре отказались Симона Халеп, София Кенин, Бьянка Андрееску и Маркета Вондроушова.

Отметим, что соревнования в Майами стартуют 22 марта.

Ранее Барти завершила выступления на соревнованиях в Аделаиде.

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Источник — Twitter

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