Первая ракетка мира не будет играть на турнирах в Дохе и Дубае

Первая ракетка мира Эшли Барти не будет участвовать на турнирах в Дохе и Дубае, которые пройдут в первой половине марта.
«К сожалению, я снялся с турнира в Дохе из-за травмы левой ноги. С нетерпением жду возможности снова выступить в Майами через несколько недель», – сказала австралийская теннисистка.
Ранее от участия на турнире в Катаре отказались Симона Халеп, София Кенин, Бьянка Андрееску и Маркета Вондроушова.
Отметим, что соревнования в Майами стартуют 22 марта.
Ранее Барти завершила выступления на соревнованиях в Аделаиде.
Источник — Twitter
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