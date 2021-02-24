Барти на вылет. Определились участницы 1/4 финала на турнире в Аделаиде

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись матчи второго круга.
Первая ракетка мира Эшли Барти проиграла американке Даниэль Коллинс, скандальная Юлия Путинцева в трех сетах уступила австралийке Сторм Сандерс.
Элиза Мертенс снялась перед матчем против Анастасии Севастовой, бельгийку заменила американка Кристина Макхейл, которая победить не смогла.
В остальных матчах обошлось без сенсаций.
Аделаида. Пары 1/4 финала
Даниэль Коллинс [5] – Ига Свёнтек
Анастасия Севастова – Жиль Тайхман
Кори Гауфф – Шелби Роджерс
Сторм Сандерс – Белинда Бенчич [2]
Источник — Sport.ua
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