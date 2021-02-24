Барти на вылет. Определились участницы 1/4 финала на турнире в Аделаиде

В числе восьми лучших лишь две сеяные теннисистки

  • 24.02.2021 13:20
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Барти на вылет. Определились участницы 1/4 финала на турнире в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс и Эшли Барти

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись матчи второго круга.

Первая ракетка мира Эшли Барти проиграла американке Даниэль Коллинс, скандальная Юлия Путинцева в трех сетах уступила австралийке Сторм Сандерс. 

Элиза Мертенс снялась перед матчем против Анастасии Севастовой, бельгийку заменила американка Кристина Макхейл, которая победить не смогла.

В остальных  матчах обошлось без сенсаций.

Аделаида. Пары 1/4 финала

 Даниэль Коллинс [5] –  Ига Свёнтек
 Анастасия Севастова –  Жиль Тайхман

 Кори Гауфф –  Шелби Роджерс
 Сторм Сандерс –  Белинда Бенчич [2]

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Источник — Sport.ua

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