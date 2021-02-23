ВИДЕО. Цирк! Шапито! Путинцева обвинила судей в непрофессионализме

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв немку Лауру Зигемунд со счетом 6:4, 6:4.

Матч ознаменовался скандальным поведением Путинцевой, которая часто была несогласна со многими решениями линейных и обвиняла всех в непрофессионализме.

Вот несколько реплик теннисистки, представляющей Казахстан:

«Вы непрофессиональные судьи. Вы что работаете весь год на всех матчах тура? Вы находитесь только здесь, такие важные для спорта».

«Продолжайте и дальше, надеюсь, я вас больше не увижу».

«Просто цирк. Шапито продолжение».