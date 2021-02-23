ВИДЕО. Цирк! Шапито! Путинцева обвинила судей в непрофессионализме

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв немку Лауру Зигемунд со счетом 6:4, 6:4.
Матч ознаменовался скандальным поведением Путинцевой, которая часто была несогласна со многими решениями линейных и обвиняла всех в непрофессионализме.
Вот несколько реплик теннисистки, представляющей Казахстан:
«Вы непрофессиональные судьи. Вы что работаете весь год на всех матчах тура? Вы находитесь только здесь, такие важные для спорта».
«Продолжайте и дальше, надеюсь, я вас больше не увижу».
«Просто цирк. Шапито продолжение».
Источник — Sport.ua
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