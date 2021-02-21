Australian Open. Определились победители парного разряда у мужчин

В рамках Открытого чемпионата Австралии состоялся финал парного разряда у мужчин.
Победила хорватско-словацкая пара Иван Додиг / Филип Полашек. В матче за титул они обыграли американско-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери.
Australian Open. Финал парного разряда
Иван Додиг / Филип Полашек – Раджив Рам / Джо Солсбери – 6:3, 6:4
Отметим, что Полашек в 2013-м году заканчивал карьеру после травмы спины, но через пять лет вернулся и в этом году выиграл свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема. Додиг ранее дважды побеждал в Париже. Также на его счету три титула в миксте.
Раджив Рам в этом году выиграл титул в смешанном разряде в тандеме с Барборой Крейчиковой.
Источник — Sport.ua
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