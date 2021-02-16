Серена Уильямс – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют две экс-первые ракетки мира.
39-летняя американка Серена Уильямс (№11 WTA) сразится против 29-летней румынки Симоны Халеп (№2 WTA). Встреча начнется в 10:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли 11 раз, Халеп выиграла две встречи, в том числе и предыдущую (финал Уимблдона-2019).
Победительница матча сразится за место в финале с Наоми Осакой (№3 WTA).
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Источник — Sport.ua
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