Се Шувэй – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 16 февраля на кортах Мельбурна состоится четвертьфинальный матч Australian Open. Третья ракетка мира Наоми Осака сыграет с 35-летней представительницей Тайваня Се Шувэй.

Игра начнется не ранее 03:30 по Киеву.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против Серены Уильямс или Симоны Халеп.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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