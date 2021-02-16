Се Шувэй – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 16 февраля на кортах Мельбурна состоится четвертьфинальный матч Australian Open. Третья ракетка мира Наоми Осака сыграет с 35-летней представительницей Тайваня Се Шувэй.
Игра начнется не ранее 03:30 по Киеву.
Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против Серены Уильямс или Симоны Халеп.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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