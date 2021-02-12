МАРЧЕНКО: «Италия – самая удачная страна для меня. Видимо, помогает еда»

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) в комментарии Sport.ua рассказал о первом за год выходе в полуфинал на турнире серии ATP Challenger.

В пятницу 33-летний украинец в трехчасовой битве одолел четвертого сеяного Лоренцо Джустино на соревнованиях в Бьелле (6:2, 2:6, 7:5), несмотря на старое повреждение, которое стало беспокоить по ходу матча. Предыдущий раз Марченко играл в полуфинале челленджера на турнире в Бергамо в феврале 2020-го. Тогда Илья вышел в финал, но матч за титул не состоялся в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Отметим, что на соревнованиях в Биелле также играет и экс-первая ракетка мира Энди Маррей, с которым украинец может встретиться только в финале.

- До счета 2:1 во втором сете четвертьфинала выигрывали очень уверенно, что изменилось?

- Меня начала беспокоить старая микротравма. Был затяжной гейм, и я вызвал физио еще до его окончания. Следующие два гейма мы играли очень долго, и я оба их проиграл. Перестал хорошо подавать из-за дискомфорта и был на полшага везде позже. Плюс к этому потерял внимание. Рисунок игры сильно изменился и был уже совершенно не в мою пользу.

В 3-м сете мне все же удалось привыкнуть к ситуации, и хоть уровень игры уже не был прежним, я нашел варианты для борьбы. В итоге в концовке где-то головой оказался сильнее соперника. Мы потом разговаривали в раздевалке. Нас обоих в конце начали прихватывать судороги.

- Выступление Маррея на турнире добавляет веса соревнованиям? Хочется с ним снова сыграть (британец ведет 2:0 в личных встречах - прим.)?

- У меня, как у игрока, скорее негативное к этому отношение. Для него выполняют любой каприз, в том числе и с тренировками. Так как тут все корты разные, есть проблемы поиграть на центре. Нас не церемонясь подвинули, и в итоге пришлось отменить одну из сессий. Я, конечно, все понимаю, но это неприятно.

Сегодня еще был момент. На нашем матче постоянно кто-то куда-то ходил. А после матча появился секьюрити, потому что играл Маррей. Меня не хотели пропускать до конца гейма к физио. Там надо было сбоку корта пройти. Так как после такого длительного матча я не особо был в настроении стоять и ждать, то ситуация быстро накалилась. И меня возмущал тот факт что я играл 15 минут назад и все ходили куда хотели. Естественно, в итоге пропустили.

А так да, конечно. Интересно было бы сыграть с ним.

- Год назад тоже было удачное выступление в Италии с коронавирусной концовкой. Проводите какие-то параллели?

- У меня в Италии 2 титула (Брешия-2014, Реканати-2016 - прим.) и Бергамо. В Википедии записали победу мне, так что я тоже считаю, что 3 титула (смеется). Я в зале сильнее всего. А в Италии, видимо, еще и еда помогает. Самая удачная страна для меня. Похожая статистика только в Турции.