Марченко в трехчасовой битве вышел в полуфинал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко в напряженной битве вышел в полуфинал челленджера в итальянской Бьелле.

В четвертьфинале Марченко устроил трехчасовой поединок с Лоренцо Джустино, которого обыграл в трех сетах - 6:2, 2:6, 7:5.

Илья впервые за год вышел в полуфинал челленджера. Соперником будет победитель пары Даниэль Мазур - Федерико Гайо.