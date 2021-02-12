Australian Open. Тим одолел Кирьоса, проиграв первые два сета

Австриец сумел выстоять в битве против эпатажного австралийца и чужих трибун

  • 12.02.2021 14:01
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Australian Open. Тим одолел Кирьоса, проиграв первые два сета
© Евроспорт

Завершился один из самых интригующих матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором третий номер посева Доминик Тим из Австрии одолел местного теннисиста Ника Кирьоса (№47 ATP).

При поддержке домашних трибун Кирьосу удалось взять два первых сета, но Тим боролся до конца, за что был вознагражден победой в пяти сетах. Удивительно, но ни в одной партии не было тай-брейков.

Australian Open. Третий круг
Доминик Тим (Австрия) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Отметим, что Тим в третий раз в карьере выиграл матч, проиграв два первых сета. На кортах Мельбурна ему удалось проделать нечто подобное в 2018 году, когда Доминик оформил аналогичный камбэк в матче второго круга против американца Дениса Кудлы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос и Доминик Тим

 

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Источник — Sport.ua

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