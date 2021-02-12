Доминик Тим – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12-го февраля пройдет один из самых интригующих матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Третий номер посева Доминик Тим из Австрии сыграет против местного теннисиста Ника Кирьоса.
Начало в 10:20 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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