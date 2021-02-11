ВИДЕО. Итальянские теннисисты разругались после пятисетового сражения

Итальянские теннисисты Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо провели не только эпичный поединок во втором круге Australian Open, который завершился на тай-брейке пятого сета, но еще и разругались после матча.
Причиной стало то, что Фоньини (Ф) не понравилось, что Карузо (К) не извинился в моментах, когда тому везло.
Ф: Ты чертов везунчик, ты должен извиниться, до этого момента я не презирал тебя. Ты выиграл 4 одинаковых розыгрыша.
К: О чем ты говоришь?
Ф: Я что не имею права сказать, что тебе просто повезло? В чем проблема?
К: Я весь матч не смел и слова сказать. Так что довольно, делай что хочешь. Я ничего не говорил весь матч, так что не нужно так себя вести сейчас. Не ожидал от тебя такого.
Ф: Чего ты не ожидал? Я сказал, что тебе повезло. Тебе это не понравилось, что мне сказать?
К: Так делать неправильно.
Australian Open. Второй круг
Фабио Фоньини – Сальваторе Карузо – 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6(12)
Видео ссоры
Источник — Евроспорт
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Разговор на очень повышенных тонах с массой итальянских эмоций, продолжался несколько минут!
Я смотрел в прямой трансляции. Уже трансляция закончилась, а они всё продолжали выяснять отношения
Как сказал комментатор, клан Фонини против клана Карузо!
Разговор на очень повышенных тонах с массой итальянских эмоций, продолжался несколько минут!
Я смотрел в прямой трансляции. Уже трансляция закончилась, а они всё продолжали выяснять отношения
Как сказал комментатор, клан Фонини против клана Карузо!
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