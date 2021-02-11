ВИДЕО. Итальянские теннисисты разругались после пятисетового сражения

С традиционной жестикуляцией, все как полагается

  • 11.02.2021 20:30
  • 1994 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Итальянские теннисисты разругались после пятисетового сражения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо

Итальянские теннисисты Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо провели не только эпичный поединок во втором круге Australian Open, который завершился на тай-брейке пятого сета, но еще и разругались после матча.

Причиной стало то, что Фоньини (Ф) не понравилось, что Карузо (К) не извинился в моментах, когда тому везло. 

Ф: Ты чертов везунчик, ты должен извиниться, до этого момента я не презирал тебя. Ты выиграл 4 одинаковых розыгрыша.
К: О чем ты говоришь?
Ф: Я что не имею права сказать, что тебе просто повезло? В чем проблема?
К: Я весь матч не смел и слова сказать. Так что довольно, делай что хочешь. Я ничего не говорил весь матч, так что не нужно так себя вести сейчас. Не ожидал от тебя такого.
Ф: Чего ты не ожидал? Я сказал, что тебе повезло. Тебе это не понравилось, что мне сказать?
К:  Так делать неправильно.

Australian Open. Второй круг
Фабио Фоньини – Сальваторе Карузо – 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6(12)

Видео ссоры

 

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Источник — Евроспорт

(6 голосов)

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Комментарии
    geershovspn
    online
      geershovspn, 11.02.2021 21:50
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Горячие школьницы ищут ебли на одну ночь ------- http://ux9.de/qoph
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.02.2021 21:33
    0
    Скажем мягко, очень сжатый перевод, ну очень!
    Разговор на очень повышенных тонах с массой итальянских эмоций, продолжался несколько минут!
    Я смотрел в прямой трансляции. Уже трансляция закончилась, а они всё продолжали выяснять отношения
    Как сказал комментатор, клан Фонини против клана Карузо!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 11.02.2021 21:26
    0
    что это за запоребриковый говор?
    Ссылка
    Андрій Чорний
    online
      Андрій Чорний, 11.02.2021 20:46
    +1
    А що сталося?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 20:37
    +1
    Це ж Фоньїні, що ви хочете? Без нього у Турі було б не так цікаво)
    Ссылка
    Андрій Чорний
    online
      Андрій Чорний, 11.02.2021 20:46
    +1
    А що сталося?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.02.2021 20:37
    +1
    Це ж Фоньїні, що ви хочете? Без нього у Турі було б не так цікаво)
    Ссылка
    geershovspn
    online
      geershovspn, 11.02.2021 21:50
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Горячие школьницы ищут ебли на одну ночь ------- http://ux9.de/qoph
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.02.2021 21:33
    0
    Скажем мягко, очень сжатый перевод, ну очень!
    Разговор на очень повышенных тонах с массой итальянских эмоций, продолжался несколько минут!
    Я смотрел в прямой трансляции. Уже трансляция закончилась, а они всё продолжали выяснять отношения
    Как сказал комментатор, клан Фонини против клана Карузо!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 11.02.2021 21:26
    0
    что это за запоребриковый говор?
    Ссылка
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