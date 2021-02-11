Известны все участницы третьего круга Australian Open

В среду и четверг на кортах Мельбурна состоялись матчи второго круга одиночной сетки у женщин.
В третий раунд вышла украинка Элина Свитолина, действующая чемпионка София Кенин из США выбыла из борьбы за титул.
Australian Open. Пары 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1]
Екатерина Александрова [29]
Анетт Контавейт [21]
Шелби Роджерс
Белинда Бенчич [11]
Элиза Мертенс [18]
Каролина Мухова [25]
Каролина Плишкова [6]
Кайя Канепи
Донна Векич [28]
Дженнифер Брэди [22]
Кайя Юван [Q]
Джессика Пегула
Кристина Младенович
Юлия Путинцева [26]
Элина Свитолина [5]
Нижняя часть сетки
Сэ Шувей
Сара Эррани [Q]
Маркета Вондроушова [19]
Сорана Кырстя
Гарбинье Мугуруса [14]
Зарина Дияс
Онс Жабер [27]
Наоми Осака [3]
Арина Соболенко [7]
Энн Ли
Анастасия Потапова
Серена Уильямс (США) [10]
Ига Свёнтек [15]
Фиона Ферро
Вероника Кудерметова [32]
Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
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