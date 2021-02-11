Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин

В среду и четверг на кортах Мельбурна состоялись матчи второго круга одиночной сетки у мужчин.
Первые десять номеров посева идут дальше.
Australian Open. Пары 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1]
Тэйлор Фриц [27]
Мартон Фучович
Милош Раонич [14]
Педро Мартинес Портеро
Душан Лайович [23]
Адриан Маннарино [32]
Александр Зверев [6]
Доминик Тим [3]
Ник Кирьос
Григор Димитров [18]
Пабло Каррено-Буста [15]
Денис Шаповалов [11]
Феликс Оже-Альяссим [20]
Аслан Карацев [Q]
Диего Шварцман [8]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [7]
Фелисиано Лопес
Каспер Рууд [24]
Раду Албот
Ллойд Харрис
Маккензи МакДональд
Филип Краинович [28]
Даниил Медведев [4]
Стефанос Циципас [5]
Микаэль Имер
Карен Хачанов [19]
Маттео Берреттини [9]
Фабио Фоньини [16]
Алекс де Минаур [21]
Кэмерон Норри
Рафаэль Надаль [2]
Ранее стали известны все участницы третьего круга Australian Open у женщин.
Источник — Sport.ua
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