Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин

Без потерь среди лидеров

  • 11.02.2021 16:15
  • 691 просмотр
  • 0 комментариев
Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В среду и четверг на кортах Мельбурна состоялись матчи второго круга одиночной сетки у мужчин.

Первые десять номеров посева идут дальше.

Australian Open. Пары 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1]
 Тэйлор Фриц [27]

 Мартон Фучович
 Милош Раонич [14]

 Педро Мартинес Портеро
 Душан Лайович [23]

 Адриан Маннарино [32]
 Александр Зверев [6]

 Доминик Тим [3]
 Ник Кирьос 

 Григор Димитров [18]
 Пабло Каррено-Буста [15]

 Денис Шаповалов [11]
 Феликс Оже-Альяссим [20]

 Аслан Карацев [Q]
 Диего Шварцман [8]

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [7]
 Фелисиано Лопес

 Каспер Рууд [24]
 Раду Албот

 Ллойд Харрис
 Маккензи МакДональд 

 Филип Краинович [28]
 Даниил Медведев [4]

 Стефанос Циципас [5]
 Микаэль Имер

 Карен Хачанов [19]
 Маттео Берреттини [9]

 Фабио Фоньини [16]
 Алекс де Минаур [21] 

 Кэмерон Норри
 Рафаэль Надаль [2]

Ранее стали известны все участницы третьего круга Australian Open у женщин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности