Australian Open. 35-летняя Канепи сенсационно обыграла Кенин

35-летняя эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге Канепи сенсационно обыграла действующую чемпионку Софию Кенин в двух сетах.

Australian Open. Второй круг

Кайя Канепи (Эстония) – София Кенин (США, 4) – 6:3, 6:2

Отметим, что Канепи повторила свой персонал бест на Australian Open. Ранее 35-летняя эстонка играла в третьем круге соревнований в 2009 и 2018 годах.