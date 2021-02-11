Australian Open. 35-летняя Канепи сенсационно обыграла Кенин

35-летняя эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге Канепи сенсационно обыграла действующую чемпионку Софию Кенин в двух сетах.
Australian Open. Второй круг
Кайя Канепи (Эстония) – София Кенин (США, 4) – 6:3, 6:2
Отметим, что Канепи повторила свой персонал бест на Australian Open. Ранее 35-летняя эстонка играла в третьем круге соревнований в 2009 и 2018 годах.
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Источник — Sport.ua
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