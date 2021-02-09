Костюк / Саснович – Бартель / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда

  • 09.02.2021 17:08
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Костюк / Саснович – Бартель / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Александра Саснович

Десятого февраля Марта Костюк продолжит выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого круга 18-летняя украинка вместе с Александрой Саснович из Беларуси встретится с Моной Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай) первым запуском на корте №16. Начало в 04:00 по Киеву.

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против восьмых сеяных китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань или Александры Крунич (Сербия) и Мартины Тревизан (Италия).

Ранее Костюк проиграла матч первого круга одиночного разряда.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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