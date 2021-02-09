Australian Open. Расписание украинок на десятое февраля

Десятого февраля украинские теннисистки стартуют в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Марта Костюк вместе с Александрой Саснович из Беларуси встретится с Моной Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай) на корте №16 первым запуском. Начало в 04:00 по Киеву.

Людмила Киченок и Алена Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и на старте сыграют против японско-американской пары Макото Ниномия/Сабрина Сантамария. Встреча пройдет на корте №14 четвертым запуском. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

Катерина Бондаренко и Надежда Киченок в своем первом матче померяются силами с Марией Боузковой из Чехии и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Встреча состоится на корте №6 третьим запуском после матча Сонего/Вавассори - Арнеодо/Пер. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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