Australian Open. Костюк вновь проиграла Кудерметовой

Украинка завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 08.02.2021 07:54
  • 3583 просмотра
  • 22 комментария
Australian Open. Костюк вновь проиграла Кудерметовой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 18-летняя украинка уступила 32-й сеяной россиянке Веронике Кудерметовой (№36 WTA).

Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:7(5)

Обе теннисистки ужасно начали матч. Уровень тенниса был максимально низким, предыдущий очный матч в Абу-Даби не идет ни в какое сравнение. Но если Кудерметова с каждым ударом набиралась уверенности и добавляла, то у Костюк прогресса не было очень долго. Игра в первом сете превратилась в страдания для болельщиков, у Марты не получалось практически ничего (например, 0-7 виннерсы/невынужденные с форхенда). Даже фирменных выходов к сетке было немного, да и они часто заканчивались несвойственными для украинки ошибками.

Ситуация на корте изменилась лишь спустя несколько геймов второго сета. Россиянка немного дала слабину, ведя с брейком, и Марта сравнялась на трех. Дальше пошла совершенно другая игра. Костюк стала намного уверенней в себе, появились стабильность с выигранными очками на своей подаче. Все это вылилось в то, что Марта первой дошла до сетболов в десятом гейме, но, сыграв откровенно пассивно, реализовать их не смогла. 

Партия дошла до тай-брейка, на котором россиянка повела с мини-брейком. Украинка сумела сравнять счет перед переходом, игра шла на равных, но нервы оказались крепче у Кудерметовой. При счете 5:5 Костюк во время затяжного розыгрыша не сумела реализовать выход к сетке и на этом все закончилось.

Сегодня мы увидели, насколько жесткий карантин может повлиять на игру теннисисток. Обе безвылазно сидели в отеле две недели и имели лишь одну неделю на подготовку. Разница между двумя матчами в 2021-м году налицо. Что касается Марты, то обидно, что она уже второй раз не реализовывает сетболы против Кудерметовой, в третьем сете сегодня уже она была бы фавориткой.

Отметим, что Костюк проиграла оба очных матча россиянке. Это была восьмая подряд победа Кудерметовой над украинками.

В следующем раунде Вероника сыграет против Варвары Грачевой (№95 WTA) или Анны Блинковой (№61 WTA). Обе представляют Россию. 

Марта продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.02.2021 09:25
    0
    plaksa-tajson, 08.02.2021 08:36
    Як завжди, Світоліна буде тащити Україну.
    Також про це подумала! І як завжди, Світоліній найбільше від вболівальників дістанеться на горіхи...
    Ссылка
    anachar
      anachar, 08.02.2021 09:17
    0
    Да, татарка для наших непроходима!!!
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 08.02.2021 09:09
    -1
    Denmark1107, 08.02.2021 08:53
    І як же "вміло" заліська наволоч вуалює або переформатовує будь-яке прізвище... ПЗДЦь З Карамурза роблять карамзіна; з Айвазяна айвазовського; з Лейб Бронштейн стає троцьким; з Кучки "переробляють" в романових...
    Прізвище, ой.. фАмілія цієї чувіхи КАЙДИРметова, а не КУДЕР****
    Ты - татарин? Или знаешь татарскую транскрипцию? Тут никто ещё не дал английскую транскрипцию слова kyiv, а ты лезешь в чужую хату.
    Жду от тебя.... kyiv [.......]. Вставь значки английской транскрипции.
    Будь ласка.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 08.02.2021 09:05
    -1
    Надо есть диетическую баранину!
    А то у наших теннисисток лица круглые как у штангисток.
    Ссылка
    Denmark1107
      Denmark1107, 08.02.2021 08:53
    -2
    І як же "вміло" заліська наволоч вуалює або переформатовує будь-яке прізвище... ПЗДЦь З Карамурза роблять карамзіна; з Айвазяна айвазовського; з Лейб Бронштейн стає троцьким; з Кучки "переробляють" в романових...
    Прізвище, ой.. фАмілія цієї чувіхи КАЙДИРметова, а не КУДЕР****
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 08.02.2021 08:52
    0
    Як, я і очікував, такої якості гри як в ОАЕ не показали обидві. Ізоляція дається в знаки у всіх. Та ще й у Марти після хорошого турніру завжди йде спад, таке вже було, і не раз. Будемо чикати наступного піднесення. В парі може вийти, Сосновіч мабуть також завтра звільниться від одиночки.
    Марта щось другу гру в підряд пізно починає грати.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.02.2021 08:46
    -1
    Ничего 77000 долл. подсластят горечь поражения..
    Да чтоб мы все так проигрывали!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2021 08:46
    0
    Суперниця може відігрувати сетболи, а Марта одразу ж вирішальний м'яч програла. Чесно, коли справа дійшла до тайбрейку, то не вірилось що Марта в змозі його виграти. Здивувася коли рахунок став 5-4 на користь українки, але знову серія з 3-х поспіль програних очок, як і на старті таю, і все стало на свої місця.
    Якийсь у наших дівчат комплекс меншовартості на тай-брейках. А без успішної гри на таях, годі й мріяти про великі успіхи.
    Ссылка
    plaksa-tajson
      plaksa-tajson, 08.02.2021 08:36
    +1
    Як завжди, Світоліна буде тащити Україну.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 08.02.2021 08:25
    +3
    Нечего на Марту нападать, надо влепить большую жирную двойку прогульщику-болельщику за первый сет
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.02.2021 08:21
    +2
    Скажімо так: вже на рівних, але ще програє (маю на увазі взагалі проти гравчинь другого, третього, четвертого десятків). Резерв є у витримці на початку зустрічи, коли суперниці починають тиснути. Часто-густо це приводить до 0:6, 1:6, 2:6, тобто на адаптацію йде цілий сет. Можливо, щоб позбутися цієї вади буде потрібен весь сезон, не треба робити трагедії.
    Ну не вийшло стрімкого злету як у Швьонтек чи Анісімовій, два сезона (18 та 19 роки) змарновано. Значить, буде поступово.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 08.02.2021 08:07
    0
    axylinam, 08.02.2021 08:04
    Ничего страшного,Марта ещё очень сырая теннисистка,работы непочатый край
    Якраз страшно.. Нема впевненості це дуже важливо
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 08.02.2021 08:07
    +6
    Після 2-тижневого карантину багато від Марти не очікувала. Хоч, правда, очікувала трішечки більшого.
    Цей рік буде перехідний - Марта поки вчиться грати з гравчинями першої сотні. І якщо вона зрозуміє, що ніхто просто так там нічого не роздає, а все треба створювати самій, а подеколи і вигризати зубами, і максимально нічого свого не віддавати, то буде з неї толк. А ні, то буде бовтатись десь наприкінці першої сотні.
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 08.02.2021 08:07
    +5
    А чего сразу так не играть как во втором сете? Вышла на матч в каком то образе. До мячей не доходила, без энергии. Уже подумал травма не дает играть. Да нет же, во втором включилась и увидел обычную Марту) Да поздно. К чему это позерство? Ты же так тяжело тренировалась, ну так и выдай это все на корте, без остатка.
    Странный все таки она персонаж. Жаль её болельщиков, а особенно маму) Тараканы в голове пока не дают ей использовать свой талант. А он огромный. Тренера-наставника бы её АВТОРИТЕТНОГО.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 08.02.2021 08:06
    0
    Бездарно програний матч.. Причому навіть гра біля сітки жахлива.. 2 сетболи не реалізувала..
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 08.02.2021 08:06
    +3
    На жаль Марта"проспала" перший сет
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.02.2021 08:04
    +3
    Ничего страшного,Марта ещё очень сырая теннисистка,работы непочатый край
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.02.2021 08:01
    +3
    шкода. Для Марти вирішальним став розіграш при 5-5 на таї, який вона завершила помилкою біля сітки. Далі - не залишилось емоцій на свою подачу. Про перший сет мовчу, там все препаршиво було
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    mykola
    online
      mykola, 08.02.2021 07:59
    0
    В парі з Соснович заграє в повну силу, надіюсь.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 08.02.2021 07:57
    +3
    Перемоги ще попереду.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 08.02.2021 08:07
    +6
    Після 2-тижневого карантину багато від Марти не очікувала. Хоч, правда, очікувала трішечки більшого.
    Цей рік буде перехідний - Марта поки вчиться грати з гравчинями першої сотні. І якщо вона зрозуміє, що ніхто просто так там нічого не роздає, а все треба створювати самій, а подеколи і вигризати зубами, і максимально нічого свого не віддавати, то буде з неї толк. А ні, то буде бовтатись десь наприкінці першої сотні.
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 08.02.2021 08:07
    +5
    А чего сразу так не играть как во втором сете? Вышла на матч в каком то образе. До мячей не доходила, без энергии. Уже подумал травма не дает играть. Да нет же, во втором включилась и увидел обычную Марту) Да поздно. К чему это позерство? Ты же так тяжело тренировалась, ну так и выдай это все на корте, без остатка.
    Странный все таки она персонаж. Жаль её болельщиков, а особенно маму) Тараканы в голове пока не дают ей использовать свой талант. А он огромный. Тренера-наставника бы её АВТОРИТЕТНОГО.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 08.02.2021 08:25
    +3
    Нечего на Марту нападать, надо влепить большую жирную двойку прогульщику-болельщику за первый сет
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 08.02.2021 08:06
    +3
    На жаль Марта"проспала" перший сет
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.02.2021 08:04
    +3
    Ничего страшного,Марта ещё очень сырая теннисистка,работы непочатый край
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.02.2021 08:01
    +3
    шкода. Для Марти вирішальним став розіграш при 5-5 на таї, який вона завершила помилкою біля сітки. Далі - не залишилось емоцій на свою подачу. Про перший сет мовчу, там все препаршиво було
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 08.02.2021 07:57
    +3
    Перемоги ще попереду.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.02.2021 08:21
    +2
    Скажімо так: вже на рівних, але ще програє (маю на увазі взагалі проти гравчинь другого, третього, четвертого десятків). Резерв є у витримці на початку зустрічи, коли суперниці починають тиснути. Часто-густо це приводить до 0:6, 1:6, 2:6, тобто на адаптацію йде цілий сет. Можливо, щоб позбутися цієї вади буде потрібен весь сезон, не треба робити трагедії.
    Ну не вийшло стрімкого злету як у Швьонтек чи Анісімовій, два сезона (18 та 19 роки) змарновано. Значить, буде поступово.
    Ссылка
    plaksa-tajson
      plaksa-tajson, 08.02.2021 08:36
    +1
    Як завжди, Світоліна буде тащити Україну.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.02.2021 09:25
    0
    plaksa-tajson, 08.02.2021 08:36
    Як завжди, Світоліна буде тащити Україну.
    Також про це подумала! І як завжди, Світоліній найбільше від вболівальників дістанеться на горіхи...
    Ссылка
    anachar
      anachar, 08.02.2021 09:17
    0
    Да, татарка для наших непроходима!!!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 08.02.2021 08:52
    0
    Як, я і очікував, такої якості гри як в ОАЕ не показали обидві. Ізоляція дається в знаки у всіх. Та ще й у Марти після хорошого турніру завжди йде спад, таке вже було, і не раз. Будемо чикати наступного піднесення. В парі може вийти, Сосновіч мабуть також завтра звільниться від одиночки.
    Марта щось другу гру в підряд пізно починає грати.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2021 08:46
    0
    Суперниця може відігрувати сетболи, а Марта одразу ж вирішальний м'яч програла. Чесно, коли справа дійшла до тайбрейку, то не вірилось що Марта в змозі його виграти. Здивувася коли рахунок став 5-4 на користь українки, але знову серія з 3-х поспіль програних очок, як і на старті таю, і все стало на свої місця.
    Якийсь у наших дівчат комплекс меншовартості на тай-брейках. А без успішної гри на таях, годі й мріяти про великі успіхи.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 08.02.2021 08:07
    0
    axylinam, 08.02.2021 08:04
    Ничего страшного,Марта ещё очень сырая теннисистка,работы непочатый край
    Якраз страшно.. Нема впевненості це дуже важливо
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 08.02.2021 08:06
    0
    Бездарно програний матч.. Причому навіть гра біля сітки жахлива.. 2 сетболи не реалізувала..
    Ссылка
    mykola
    online
      mykola, 08.02.2021 07:59
    0
    В парі з Соснович заграє в повну силу, надіюсь.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.02.2021 07:56
    0
    Очень низкого качества игра была. Соперница мертвая, Марта еще мертвее. Ну да ладно. Растереть этот карантинный турнир и забыть. Продолжаем двигаться дальше.
    Ссылка
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