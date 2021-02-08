Australian Open. Костюк вновь проиграла Кудерметовой

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 18-летняя украинка уступила 32-й сеяной россиянке Веронике Кудерметовой (№36 WTA).

Australian Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:7(5)

Обе теннисистки ужасно начали матч. Уровень тенниса был максимально низким, предыдущий очный матч в Абу-Даби не идет ни в какое сравнение. Но если Кудерметова с каждым ударом набиралась уверенности и добавляла, то у Костюк прогресса не было очень долго. Игра в первом сете превратилась в страдания для болельщиков, у Марты не получалось практически ничего (например, 0-7 виннерсы/невынужденные с форхенда). Даже фирменных выходов к сетке было немного, да и они часто заканчивались несвойственными для украинки ошибками.

Ситуация на корте изменилась лишь спустя несколько геймов второго сета. Россиянка немного дала слабину, ведя с брейком, и Марта сравнялась на трех. Дальше пошла совершенно другая игра. Костюк стала намного уверенней в себе, появились стабильность с выигранными очками на своей подаче. Все это вылилось в то, что Марта первой дошла до сетболов в десятом гейме, но, сыграв откровенно пассивно, реализовать их не смогла.

Партия дошла до тай-брейка, на котором россиянка повела с мини-брейком. Украинка сумела сравнять счет перед переходом, игра шла на равных, но нервы оказались крепче у Кудерметовой. При счете 5:5 Костюк во время затяжного розыгрыша не сумела реализовать выход к сетке и на этом все закончилось.

Сегодня мы увидели, насколько жесткий карантин может повлиять на игру теннисисток. Обе безвылазно сидели в отеле две недели и имели лишь одну неделю на подготовку. Разница между двумя матчами в 2021-м году налицо. Что касается Марты, то обидно, что она уже второй раз не реализовывает сетболы против Кудерметовой, в третьем сете сегодня уже она была бы фавориткой.

Отметим, что Костюк проиграла оба очных матча россиянке. Это была восьмая подряд победа Кудерметовой над украинками.

В следующем раунде Вероника сыграет против Варвары Грачевой (№95 WTA) или Анны Блинковой (№61 WTA). Обе представляют Россию.

Марта продолжит борьбу на турнире в парном разряде.