ВИДЕО. Первая ракетка мира выиграла матч за 44 минуты, отдав всего 10 очков

Первая ракетка мира Эшли Барти в стартовом матче Australian Open не оставила шансов Данке Ковинич из Черногории (№82 WTA).

24-летняя австралийка не отдала сопернице ни одного гейма, проиграв всего десять очков. Барти выиграла первые четыре гейма под ноль, завершив матч за 44 минуты.

Australian Open. Первый круг

Эшли Барти (Австралия) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:0

Отметим, что Ковинич впервые в карьере не выиграла ни одного гейма за матч.

В следующем раунде Барти сразится с Дарьей Гавриловой (№387 WTA), которая также представляет Австралию и получила от организаторов уайлд-кард.