ВИДЕО. Первая ракетка мира выиграла матч за 44 минуты, отдав всего 10 очков

Австралийка Эшли Барти показала, как нужно стартовать на домашних кортах

  • 09.02.2021 16:43
  • 1746 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Первая ракетка мира выиграла матч за 44 минуты, отдав всего 10 очков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти в стартовом матче Australian Open не оставила шансов Данке Ковинич из Черногории (№82 WTA).

24-летняя австралийка не отдала сопернице ни одного гейма, проиграв всего десять очков. Барти выиграла первые четыре гейма под ноль, завершив матч за 44 минуты.

Australian Open. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:0

Отметим, что Ковинич впервые в карьере не выиграла ни одного гейма за матч.

В следующем раунде Барти сразится с Дарьей Гавриловой (№387 WTA), которая также представляет Австралию и получила от организаторов уайлд-кард.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 09.02.2021 16:58
    +2
    Trasher311987, 09.02.2021 16:45
    Я на уроке дольше сидел в школе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2021 16:45
    +3
    Я на уроке дольше сидел в школе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2021 16:45
    +3
    Я на уроке дольше сидел в школе.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.02.2021 16:58
    +2
    Trasher311987, 09.02.2021 16:45
    Я на уроке дольше сидел в школе.
    Ссылка
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