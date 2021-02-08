ФОТО. Серена объяснила, почему играет на AO в комбинезоне с одной штаниной

Уильямс-младшую вдохновила легендарная в прошлом легкоатлетка

  • 08.02.2021 15:53
  • 2481 просмотр
  • 5 комментариев
ФОТО. Серена объяснила, почему играет на AO в комбинезоне с одной штаниной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс снова удивила всех своим нарядом.

На матч первого круга Открытого чемпионата Австралии американка вышла в комбинезоне, в котором отсутствовала одна штанина.

Серена объяснила, что этот наряд – дань уважения легендарной легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер, рекорды которой на 100 и 200 метров до сих пор не побиты.

«Она меня вдохновила. Она была чудесной спортсменкой моего детства. И ее стиль постоянно менялся, она чудесно одевалась», – сказала Серена после матча с Лаурой Зигемунд, который выиграла 6:1, 6:1.

Отметим, что Гриффит-Джойнер умерла в 1998-м году от эпилептического припадка. Многие считают, что своих невероятных результатов она добилась с помощью запрещенных препаратов, но это не было доказано.

Флоренс Гриффит-Джойнер


Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.02.2021 16:31
    0
    Саша Яковенко, 08.02.2021 16:21
    Серене такой стиль идёт, а вот Флоренс Гриффит-Джойнер - нет.
    Это делается ради привлечения внимания, что в свою очередь
    является поводом для привлечения рекламы от рекламодателей,
    что в свою очередь даёт возможность спортсменам подзаработать.
    Посмотрел другие фотки и видео, красивенькая была Флоренс. Тут что-то неудачное выложили
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 08.02.2021 16:23
    -1
    булки зачет!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.02.2021 16:21
    +2
    Stelios Komnin, 08.02.2021 16:15
    Когда ж она уйдет уже...Вместо тенниса клоунада пошла. Почему ей поблажки должны делать. На Уимблдон она бы так не оделась. Так было бы, что показывать...
    Серене такой стиль идёт, а вот Флоренс Гриффит-Джойнер - нет.
    Это делается ради привлечения внимания, что в свою очередь
    является поводом для привлечения рекламы от рекламодателей,
    что в свою очередь даёт возможность спортсменам подзаработать.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 08.02.2021 16:15
    -1
    Когда ж она уйдет уже...Вместо тенниса клоунада пошла. Почему ей поблажки должны делать. На Уимблдон она бы так не оделась. Так было бы, что показывать...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.02.2021 16:10
    -2
    Рокококо или бароккокко?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.02.2021 16:21
    +2
    Stelios Komnin, 08.02.2021 16:15
    Когда ж она уйдет уже...Вместо тенниса клоунада пошла. Почему ей поблажки должны делать. На Уимблдон она бы так не оделась. Так было бы, что показывать...
    Серене такой стиль идёт, а вот Флоренс Гриффит-Джойнер - нет.
    Это делается ради привлечения внимания, что в свою очередь
    является поводом для привлечения рекламы от рекламодателей,
    что в свою очередь даёт возможность спортсменам подзаработать.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.02.2021 16:31
    0
    Саша Яковенко, 08.02.2021 16:21
    Серене такой стиль идёт, а вот Флоренс Гриффит-Джойнер - нет.
    Это делается ради привлечения внимания, что в свою очередь
    является поводом для привлечения рекламы от рекламодателей,
    что в свою очередь даёт возможность спортсменам подзаработать.
    Посмотрел другие фотки и видео, красивенькая была Флоренс. Тут что-то неудачное выложили
    Ссылка
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