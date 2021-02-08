ФОТО. Серена объяснила, почему играет на AO в комбинезоне с одной штаниной

23-кратная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс снова удивила всех своим нарядом.
На матч первого круга Открытого чемпионата Австралии американка вышла в комбинезоне, в котором отсутствовала одна штанина.
Серена объяснила, что этот наряд – дань уважения легендарной легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер, рекорды которой на 100 и 200 метров до сих пор не побиты.
«Она меня вдохновила. Она была чудесной спортсменкой моего детства. И ее стиль постоянно менялся, она чудесно одевалась», – сказала Серена после матча с Лаурой Зигемунд, который выиграла 6:1, 6:1.
Отметим, что Гриффит-Джойнер умерла в 1998-м году от эпилептического припадка. Многие считают, что своих невероятных результатов она добилась с помощью запрещенных препаратов, но это не было доказано.
Флоренс Гриффит-Джойнер
Getty Images/Global Images Ukraine
Источник — Instagram
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