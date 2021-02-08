Андрееску победно вернулась в Тур после 15 месяцев отсутствия

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победно вернулась на корт после почти полтора года отсутствия.

Восьмая сеяная в первом круге Australian Open в трех сетах обыграла лаки-лузера из Румынии Михаэлу Бузарнеску.

Australian Open. Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 4:6, 6:3

Андрееску не выходила на корт со времен Итогового турнира-2019, во время которого травмировала колено.