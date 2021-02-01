Есть одно изменение. Известен состав сборной Украины на матч против Израиля

Мужская команда проведет встречу в рамках Кубка Дэвиса в начале марта

  • 01.02.2021 18:15
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Есть одно изменение. Известен состав сборной Украины на матч против Израиля
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Федерация тенниса Украины подала в ITF официальную заявку состава участников матча Кубка Дэвиса Украина – Израиль. 

Состав команды: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко. Капитан команды – Андрей Медведев.

Напомним, что в прошлом году в Запорожье вместо Калиниченко играл Виталий Сачко.

Поединок Второй Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.

Место проведения матча – теннисный клуб «Tennis Club Marina». Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.

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