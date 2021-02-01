Есть одно изменение. Известен состав сборной Украины на матч против Израиля

Федерация тенниса Украины подала в ITF официальную заявку состава участников матча Кубка Дэвиса Украина – Израиль.
Состав команды: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко. Капитан команды – Андрей Медведев.
Напомним, что в прошлом году в Запорожье вместо Калиниченко играл Виталий Сачко.
Поединок Второй Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.
Место проведения матча – теннисный клуб «Tennis Club Marina». Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.