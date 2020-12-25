Стало известно, где сборная Украины примет Израиль в рамках Кубка Дэвиса

Матч сборных Украины и Израиля в Кубке Дэвиса состоится 5-6 марта на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области.
Напомним, поединок украинской и израильской сборных в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса должен был состояться осенью 2020 года, но был перенесен на весну сезона-2021.
Ранее команды дважды играли друг с другом на Кубке Дэвиса: в 1999 году украинцы выиграли со счетом 3-2, а в сезоне-2017 одержали победу со счетом 5-0.
Источник — Большой теннис Украины
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