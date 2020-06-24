Матчи сборной Украины в Кубке Дэвиса перенесены на 2021 год

Матчи Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах, которые должны состояться в сентябре этого года, пройдут не ранее 2021-го.

Таким образом, домашнее противостояние Украина - Израиль мы увидим не раньше следующего года. Точный даты будут названы позже.

Отметим, что победители этой матчевой встречи по регламенту должны получить путевку в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

Ранее Украина в плей-офф переиграла команду Китайского Тайбэя, а Израиль – Турцию.