Матчи сборной Украины в Кубке Дэвиса перенесены на 2021 год

Матчи Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах, которые должны состояться в сентябре этого года, пройдут не ранее 2021-го.
Таким образом, домашнее противостояние Украина - Израиль мы увидим не раньше следующего года. Точный даты будут названы позже.
Отметим, что победители этой матчевой встречи по регламенту должны получить путевку в квалификацию Davis Cup Finals-2021.
Ранее Украина в плей-офф переиграла команду Китайского Тайбэя, а Израиль – Турцию.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.