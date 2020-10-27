Кубок Дэвиса. Матч Украина – Израиль состоится в марте 2021 года

Поединок пройдет в Украине

  • 27.10.2020 16:04
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Кубок Дэвиса. Матч Украина – Израиль состоится в марте 2021 года
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В сентябре текущего года сборная Украины в матче Второй Мировой группы Кубка Дэвиса должна была встретиться с Израилем. Однако матч был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Теперь же стало известно, что матч пройдет в марте 2021 года. Поединок точно пройдет в Украине, однако город, который примет матч, пока не известен.

Сейчас Федерация тенниса Украины ищет арену, которая примет матч Украина – Израиль.

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