Кубок Дэвиса. Матч Украина – Израиль состоится в марте 2021 года

В сентябре текущего года сборная Украины в матче Второй Мировой группы Кубка Дэвиса должна была встретиться с Израилем. Однако матч был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Теперь же стало известно, что матч пройдет в марте 2021 года. Поединок точно пройдет в Украине, однако город, который примет матч, пока не известен.
Сейчас Федерация тенниса Украины ищет арену, которая примет матч Украина – Израиль.
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