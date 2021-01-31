Бондаренко и Киченок уступили в первом круге турнира в Мельбурне

Украинская пара покидает соревнования

  • 31.01.2021 10:20
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Бондаренко и Киченок уступили в первом круге турнира в Мельбурне
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок не смогли преодолеть первый раунд парного разряда турнира WTA 500 в Мельбурне под названием «Yarra Valley Classic». 

Украинки уступили обладательницам вайлд-кард Дестани Айаве и Астре Шарме из Австралии.

WTA Мельбурн. Первый раунд
Бондаренко/Киченок Н. - Айава/Шарма - 4:6, 6:4, 7:10

На аналогичных соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сыграют Марта Костюк и Людмила Киченок.

Отметим, что украинка Леся Цуренко уступила в одиночном разряде турнира в Мельбурне.

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Источник — Sport.ua

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