Бондаренко и Киченок уступили в первом круге турнира в Мельбурне

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок не смогли преодолеть первый раунд парного разряда турнира WTA 500 в Мельбурне под названием «Yarra Valley Classic».
Украинки уступили обладательницам вайлд-кард Дестани Айаве и Астре Шарме из Австралии.
WTA Мельбурн. Первый раунд
Бондаренко/Киченок Н. - Айава/Шарма - 4:6, 6:4, 7:10
На аналогичных соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сыграют Марта Костюк и Людмила Киченок.
Отметим, что украинка Леся Цуренко уступила в одиночном разряде турнира в Мельбурне.
Источник — Sport.ua
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