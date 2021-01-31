Бондаренко и Киченок уступили в первом круге турнира в Мельбурне

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок не смогли преодолеть первый раунд парного разряда турнира WTA 500 в Мельбурне под названием «Yarra Valley Classic».

Украинки уступили обладательницам вайлд-кард Дестани Айаве и Астре Шарме из Австралии.

WTA Мельбурн. Первый раунд

Бондаренко/Киченок Н. - Айава/Шарма - 4:6, 6:4, 7:10

На аналогичных соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сыграют Марта Костюк и Людмила Киченок.

Отметим, что украинка Леся Цуренко уступила в одиночном разряде турнира в Мельбурне.