Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Соболенко

Марта после турнира в Абу-Даби прочно закрепилась в первой сотне

  • 18.01.2021 09:28
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Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Соболенко
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по результатам первого турнира сезона, который прошел в Абу-Даби.
 
Победительница соревнований Арина Соболенко поднялась в мировой классификации сразу на три позиции, установив личный рекорд. И это единственное изменение в первой десятке.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Лучше всех среди украинок в Абу-Даби выступила Марта Костюк, которая остановилась в полуфинале. Это позволило 18-летней теннисистке обновить свое лучшее достижение, войдя в топ-80 теннисисток мира. Также неплохо сыграли Элина Свитолина (четвертьфинал) с Катериной Бондаренко (преодолела квалификацию и первый круг основы). Первая сохранила высокое пятое место, вторая – поднялась на 46 позиций. У других украинок изменения если и есть, то минимальные.

Украинки в рейтинге WTA


 
В этом сезоне вновь начинаем следить за ситуацией в Чемпионской гонке, но пока очень осторожно. К примеру, если бы Итоговый турнир проводили прямо сейчас, то в нем бы приняли участие две украинки. 

Чемпионская гонка

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Источник — Sport.ua

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