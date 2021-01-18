Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по результатам первого турнира сезона, который прошел в Абу-Даби.
Победительница соревнований Арина Соболенко поднялась в мировой классификации сразу на три позиции, установив личный рекорд. И это единственное изменение в первой десятке.
Топ-10 рейтинга WTA
Лучше всех среди украинок в Абу-Даби выступила Марта Костюк, которая остановилась в полуфинале. Это позволило 18-летней теннисистке обновить свое лучшее достижение, войдя в топ-80 теннисисток мира. Также неплохо сыграли Элина Свитолина (четвертьфинал) с Катериной Бондаренко (преодолела квалификацию и первый круг основы). Первая сохранила высокое пятое место, вторая – поднялась на 46 позиций. У других украинок изменения если и есть, то минимальные.
Украинки в рейтинге WTA
В этом сезоне вновь начинаем следить за ситуацией в Чемпионской гонке, но пока очень осторожно. К примеру, если бы Итоговый турнир проводили прямо сейчас, то в нем бы приняли участие две украинки.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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