На опыте. Цуренко вслед за Стаховским вышла в финал отбора Australian Open

Леся поборется за путевку в основу

  • 12.01.2021 13:55
  • 589 просмотров
  • 1 комментарий
На опыте. Цуренко вслед за Стаховским вышла в финал отбора Australian Open
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
 
В полуфинале украинка, получившая 30-й номер посева, в двух сетах обыграла Лести Керкхов (Нидерланды, №176 WTA).
 
Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Лести Керкхов (Нидерланды) – 6:3, 6:2
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA) или Робин Андерсон из США (№201 WTA).
 
Ранее в финал квалификации пробился Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.01.2021 13:59
    +3
    молодец Леся,хоть одна сегодня из девчат наших,выиграла!Но в финале квала вроде бы россиянка будет
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.01.2021 13:59
    +3
    молодец Леся,хоть одна сегодня из девчат наших,выиграла!Но в финале квала вроде бы россиянка будет
    Ссылка
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