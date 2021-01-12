На опыте. Цуренко вслед за Стаховским вышла в финал отбора Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В полуфинале украинка, получившая 30-й номер посева, в двух сетах обыграла Лести Керкхов (Нидерланды, №176 WTA).
Australian Open (Дубай). Второй круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Лести Керкхов (Нидерланды) – 6:3, 6:2
В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой из России (№127 WTA) или Робин Андерсон из США (№201 WTA).
Ранее в финал квалификации пробился Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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