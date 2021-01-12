Стаховский пробился в финал квалификации Australian Open

Украинец горел 1:5 в первом сете, но сумел вырвать победу в двух сетах

  • 12.01.2021 13:15
  • 1086 просмотров
  • 5 комментариев
Стаховский пробился в финал квалификации Australian Open
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) вышел в финал квалификации к Открытому чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).
 
В полуфинале отбора 35-летний украинец обыграл Джейсона Кублера (Австралия, №259 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард. 
 
Australian Open (Доха). Второй круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джейсон Кублер (Австралия)  – 7:6(4), 6:4
 
В финале квалификации Стаховский встретится с 19-летним Дейном Свини из Австралии, также получившем от организаторов вайлд-кард.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 12.01.2021 13:44
    +2
    Стах молодчина.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 12.01.2021 13:36
    0
    Олександр Радченко, 12.01.2021 13:27
    Очень хочется, чтоб Стах и Костюк сыграли микст на Олимпиаде
    Еліні і Марті треба повчитись у Стаха як вигравати тай-брейки
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:34
    +4
    Там цікава історія щодо Свіні. Він у другому раунді відбору мав грати проти доволі відомого американця Кудли. Але в того за гейм до закінчення матчу першого кола квалу стало відомо про позитивний тест на ковід. З тієї гри його зняти не встигли, але на другий раунд він уже не вийшов. Таким чином, Свіні без боротьби пройшов до фіналу квалу. Де і натрапив на Стаха. Непоганий шанс для нашого ветерана пройти в основу. Чи впорається?
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 12.01.2021 13:27
    +5
    Очень хочется, чтоб Стах и Костюк сыграли микст на Олимпиаде
    Ссылка
    Игорь Пожидаев
    online
      Игорь Пожидаев, 12.01.2021 13:18
    +5
    Стах хорошо подготовился
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 12.01.2021 13:27
    +5
    Очень хочется, чтоб Стах и Костюк сыграли микст на Олимпиаде
    Ссылка
    Игорь Пожидаев
    online
      Игорь Пожидаев, 12.01.2021 13:18
    +5
    Стах хорошо подготовился
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:34
    +4
    Там цікава історія щодо Свіні. Він у другому раунді відбору мав грати проти доволі відомого американця Кудли. Але в того за гейм до закінчення матчу першого кола квалу стало відомо про позитивний тест на ковід. З тієї гри його зняти не встигли, але на другий раунд він уже не вийшов. Таким чином, Свіні без боротьби пройшов до фіналу квалу. Де і натрапив на Стаха. Непоганий шанс для нашого ветерана пройти в основу. Чи впорається?
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 12.01.2021 13:44
    +2
    Стах молодчина.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 12.01.2021 13:36
    0
    Олександр Радченко, 12.01.2021 13:27
    Очень хочется, чтоб Стах и Костюк сыграли микст на Олимпиаде
    Еліні і Марті треба повчитись у Стаха як вигравати тай-брейки
    Ссылка
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