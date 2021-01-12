Стаховский пробился в финал квалификации Australian Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) вышел в финал квалификации к Открытому чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).



В полуфинале отбора 35-летний украинец обыграл Джейсона Кублера (Австралия, №259 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.



Australian Open (Доха). Второй круг квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Джейсон Кублер (Австралия) – 7:6(4), 6:4



В финале квалификации Стаховский встретится с 19-летним Дейном Свини из Австралии, также получившем от организаторов вайлд-кард.