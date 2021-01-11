Марта КОСТЮК: «Знала, чего ждать от соперницы»

Украинка – о победе над Сарой Соррибес Тормо

  • 11.01.2021 20:56
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Марта КОСТЮК: «Знала, чего ждать от соперницы»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Марта Костюк послей своей победы над Сарой Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби вспомнила свою первую встречу с испанкой – поражение в финале квалификации Уимблдона-2018:

«Это было как раз на мой день рождения на Уимблдоне 2018 года. В какой-то мере я знала, чего ожидать от нее. Но все же с тех пор она очень сильно прибавила».

Напомним, соперницей Костюк по полуфиналу будет Вероника Кудерметова, которая обыграла Элину Свитолину.

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Источник — WTA

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