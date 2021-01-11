Снигур проиграла первый матч квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.
В первом круге отбора украинка уступила Кэти Макнелли (США, №121 WTA).
Australian Open (Дубай). Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Кэти Макнелли (США) – 4:6, 1:6
Ранее в полуфинал отбора вышли Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
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Источник — Sport.ua
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