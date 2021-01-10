Источник: Филиппов покинет Сент-Трюйден в ближайшее время

Клуб подписал Иломбе Мбойо, и теперь в команде уже 5 нападающих

  • 10.01.2021 23:17
  • 1594 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Филиппов покинет Сент-Трюйден в ближайшее время
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов покинет бельгийский клуб в ближайшее время.

Дело в том, что клуб подписал контракт с форвардом Иломбе Мбойо, и теперь в команде уже 5 нападающих. Одному из них придется покинуть клуб.

Бельгийская пресса утверждает, что это будет Филиппов, контракт которого подписан до середины 2023 года. 10 января Филиппов не попал в заявку «Сент-Трюйдена» на матч против «Брюгге».

28-летний Александр Филиппов в конце сентября стал игроком «Сент-Трюйдена», перейдя из черниговской «Десны», но не сумел убедить тренеров в своей полезности. За 11 матчей он забил 1 гол и сделал 4 голевых паса.

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Источник — Voetbalprimeur

(14 голосов)

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Комментарии
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 10.01.2021 23:51
    0
    Щось тут мутно якось.. Заледве пів сезону відіграв, а вже не підійшов.. Для чого було тоді з ним повноцінний довготривалий контракт підписувати?!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.01.2021 23:32
    0
    Можете не так и плохо в Десне было?
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 10.01.2021 23:51
    0
    Щось тут мутно якось.. Заледве пів сезону відіграв, а вже не підійшов.. Для чого було тоді з ним повноцінний довготривалий контракт підписувати?!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.01.2021 23:32
    0
    Можете не так и плохо в Десне было?
    Ссылка
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