Источник: Филиппов покинет Сент-Трюйден в ближайшее время

Украинский нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов покинет бельгийский клуб в ближайшее время.

Дело в том, что клуб подписал контракт с форвардом Иломбе Мбойо, и теперь в команде уже 5 нападающих. Одному из них придется покинуть клуб.

Бельгийская пресса утверждает, что это будет Филиппов, контракт которого подписан до середины 2023 года. 10 января Филиппов не попал в заявку «Сент-Трюйдена» на матч против «Брюгге».

28-летний Александр Филиппов в конце сентября стал игроком «Сент-Трюйдена», перейдя из черниговской «Десны», но не сумел убедить тренеров в своей полезности. За 11 матчей он забил 1 гол и сделал 4 голевых паса.