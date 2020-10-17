ВИДЕО. Филиппов оформил дебютный гол за Сент-Трюйден

В матче чемпионата Бельгии в составе «Сент-Трюйдена» гол забил украинский форвард Александр Филиппов. Для игрока это дебютный мяч в новой команде.
При этом гости к моменту гола Филиппова уступали «Беерсхоту» 0:5.
После перехода из «Десны» игрок провел 3 матча.
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Источник — Sport.ua
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Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
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Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
10 голів за сезон і піде на підвищення в більш конкурентоздатний клуб.
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