ВИДЕО. Филиппов оформил дебютный гол за Сент-Трюйден

Но команде это не поможет

  • 17.10.2020 20:28
  • 1660 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Филиппов оформил дебютный гол за Сент-Трюйден
© stvv.com

В матче чемпионата Бельгии в составе «Сент-Трюйдена» гол забил украинский форвард Александр Филиппов. Для игрока это дебютный мяч в новой команде.

При этом гости к моменту гола Филиппова уступали «Беерсхоту» 0:5.

После перехода из «Десны» игрок провел 3 матча.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Николай Молчанов
      Николай Молчанов, 17.10.2020 20:51
    0
    y-grec, 17.10.2020 20:48
    Гол класний!
    Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
    я бы сказал что ошибка вратаря не в том что он не пошел дальше на выход, а в том что не вернулся обратно в ворота - остался в полу-позиции
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 17.10.2020 20:48
    +1
    Гол класний!
    Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.10.2020 20:37
    0
    Майстерний гол. Вітання Філіппову!
    10 голів за сезон і піде на підвищення в більш конкурентоздатний клуб.
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.10.2020 20:34
    +3
    хорош
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.10.2020 20:34
    +3
    хорош
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 17.10.2020 20:48
    +1
    Гол класний!
    Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
    Ссылка
    Николай Молчанов
      Николай Молчанов, 17.10.2020 20:51
    0
    y-grec, 17.10.2020 20:48
    Гол класний!
    Хоча там більше помилка воротаря, що недограв на виході
    я бы сказал что ошибка вратаря не в том что он не пошел дальше на выход, а в том что не вернулся обратно в ворота - остался в полу-позиции
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.10.2020 20:37
    0
    Майстерний гол. Вітання Філіппову!
    10 голів за сезон і піде на підвищення в більш конкурентоздатний клуб.
    Ссылка
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