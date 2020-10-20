ФИЛИППОВ: «Моя задача просто забивать голы, и не важно, какие они»

Украинский форвард забил первый мяч за «Сент-Трюйден»

  • 20.10.2020 01:49
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ФИЛИППОВ: «Моя задача просто забивать голы, и не важно, какие они»
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов прокомментировал свой первый гол в чемпионате Бельгии в матче против «Беерсхота» (3:6). 

«Приятно было забить, но радости особой не было, потому что к тому моменту «Сент-Трюйден» проигрывал 0:5.

Моя задача просто забивать голы, и не важно, какие они.

Конечно, необычно заканчивать игру с таким счетом. Я уже и не помню, когда матч с участием моей команды заканчивался с таким счетом. Такое было еще, наверное, в Первой лиге. Но больнее всего, что проиграли, а не выиграли с таким крупным счетом.

Да, меня поздравили родные и друзья с дебютным голом. Все свои голы я посвящая своей семье. Каждый мой гол для них», - сказал Филиппов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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