Сент-Трюйден подписал конкурента для Филиппова

Бельгийский «Сент-Трюйден» объявил о подписании 33-летнего форварда «Кортрейка» Иломбе Мбойо. Контракт рассчитан на полтора года.

В первой половине сезона на счету Мбойо 8 голов и 4 ассиста в 19 матча Лиги 1.

Мбойо будет прямым конкурентом за место в составе для украинского форварда «Сент-Трюйдена» Александра Филиппова. На счету украинца 1 гол и 4 ассиста в 13 матчах чемпионата Бельгии.