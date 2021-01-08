Сент-Трюйден подписал конкурента для Филиппова

Форвард Иломбе Мбойо перешел в «Сент-Трюйден»

  • 08.01.2021 18:47
  • 323 просмотра
  • 0 комментариев
Сент-Трюйден подписал конкурента для Филиппова
© stvv.com

Бельгийский «Сент-Трюйден» объявил о подписании 33-летнего форварда «Кортрейка» Иломбе Мбойо. Контракт рассчитан на полтора года.

В первой половине сезона на счету Мбойо 8 голов и 4 ассиста в 19 матча Лиги 1.

Мбойо будет прямым конкурентом за место в составе для украинского форварда «Сент-Трюйдена» Александра Филиппова. На счету украинца 1 гол и 4 ассиста в 13 матчах чемпионата Бельгии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Сент-Трюйден

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности