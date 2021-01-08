Сент-Трюйден подписал конкурента для Филиппова

Бельгийский «Сент-Трюйден» объявил о подписании 33-летнего форварда «Кортрейка» Иломбе Мбойо. Контракт рассчитан на полтора года.
В первой половине сезона на счету Мбойо 8 голов и 4 ассиста в 19 матча Лиги 1.
Мбойо будет прямым конкурентом за место в составе для украинского форварда «Сент-Трюйдена» Александра Филиппова. На счету украинца 1 гол и 4 ассиста в 13 матчах чемпионата Бельгии.
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Источник — ФК Сент-Трюйден
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