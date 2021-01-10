Катерина Козлова не выступит на Australian Open

Катерина Козлова находилась на третьей позиции в альтернативном списке на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, но не была заявлена в квалификацию. Сегодня в Дубае стартовал отборочный турнир и, таким образом, украинка потеряла возможность занять место любой участницы основного турнира в случае отказа.
«Я сначала не заявилась на квалификацию, так как знала, что не успею закончить свой восстановительный процесс после травмы ноги, которую получила еще на US Open.
В этом году квалификация начинается значительно раньше и врачи однозначно сказали, что мне еще рано играть. После окончания прошлого сезона я занималась восстановлением в Германии и практически не тренировалась. Нагрузки были, но они были частью процесса», - сказала Козлова.
Напомним, что последний матч Катерина Козлова сыграла в конце сентября прошлого года на Ролан Гаррос, где в первом круге в трех сетах уступила Пауле Бадоси.
Ранее другая украинка Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.