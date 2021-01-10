Катерина Козлова не выступит на Australian Open

Катерина Козлова находилась на третьей позиции в альтернативном списке на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, но не была заявлена ​​в квалификацию. Сегодня в Дубае стартовал отборочный турнир и, таким образом, украинка потеряла возможность занять место любой участницы основного турнира в случае отказа.

«Я сначала не заявилась на квалификацию, так как знала, что не успею закончить свой восстановительный процесс после травмы ноги, которую получила еще на US Open.

В этом году квалификация начинается значительно раньше и врачи однозначно сказали, что мне еще рано играть. После окончания прошлого сезона я занималась восстановлением в Германии и практически не тренировалась. Нагрузки были, но они были частью процесса», - сказала Козлова.

Напомним, что последний матч Катерина Козлова сыграла в конце сентября прошлого года на Ролан Гаррос, где в первом круге в трех сетах уступила Пауле Бадоси.

Ранее другая украинка Катарина Завацкая преодолела первый круг квалификации Australian Open.