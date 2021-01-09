15-й тур
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия Д
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Боруссия Дортмунд на выезде победила РБ Лейпциг

Хозяев хватило только на гол престижа

  • 09.01.2021 21:46
  • 1216 просмотров
  • 1 комментарий
Бундеслига. Боруссия Дортмунд на выезде победила РБ Лейпциг
© twitter.com/BlackYellow

Сегодня «Боруссия» Дортмунд в одном из центральных матчей 15-го тура Бундеслиги на выезде обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:1. Хозяева избежали разгрома на последней минуте основного времени.

«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд – 1:3
Голы: 0:1 – 55 Санчо, 0:2 – 71 Холанд, 0:3 – 84 Холанд, 1:3 – 89 Серлот.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Адамс, Забитцер (Клостерманн, 61), Ольмо, Айдара (Хван Хи Чхан, 71), Форсберг (Серлот, 61), Поульсен (Самарджич, 88).

«Боруссия» Дортмунд – Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Загаду, 69), Витцель (Джан, 30), Санчо (Тиггес, 85), Рейна, Менье, Ройс (Брандт, 85), Холанд.

Предупреждения: Дилэйни (32), Аканджи (73).

Таким образом, «РБ Лейцпиг» не сумел воспользоваться поражением «Баварии» и вернуть себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему идет второй с 31 очком. «Боруссия» набрала 28 баллов и вышла на чистое четвертое место.

Ранее «Шальке» сумел прервать свою годичную серию без побед.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 10.01.2021 00:03
    0
    Спорт юа определитесь - разгромила или таки избежал разгрома? Сделали заранее заготовку так правьте до публикации!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.01.2021 00:03
    0
    Спорт юа определитесь - разгромила или таки избежал разгрома? Сделали заранее заготовку так правьте до публикации!
    Ссылка
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