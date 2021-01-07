15-й тур
РБ Лейпциг
0 : 0
Боруссия Д
09.01.2021 19:30

РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Центральная игра тура

  • 07.01.2021 10:41
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РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/dierotenbullen

В субботу, 9-го января, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» в рамках матча 15-го тура чемпионата Германии местный «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» из Дортмунда.

Поединок команд, которые претендуют на самые высокие места, это всегда интересно. Соперники пытаются навязать борьбу «Баварии» в чемпионской гонке, поэтому обоим коллективам нужна победа. Обе команды проповедуют атакующую игру, поэтому должно быть интересно и результативно.

«РБ Лейпциг»

«Ред Булл» в этом сезоне выступает более, чем удачно. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» лишь на два очка, а также пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив из турнира «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Юлиана Нагельсманна в настоящий момент имеют девятиматчевую серию без поражений. Последний раз команда з Лейпцига проигрывала еще 24 ноября в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», а в чемпионате страны и вовсе это было лишь 31 октября в поединке с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

«РБ Лейпциг» начал 2021 год с гостевой победы над «Штутгартом». Победу «быкам» принес точный удар Дани Ольмо. До этого была победа в кубковом матче с «Аугсбургом», а ранее ничья с «Кельном» и победы над «Хоффенхаймом» и «Вердером».

«Ред Булл» подходит к этой игре с кадровыми проблемами. Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать в матче на Джастина Клюйверта, Ибраима Конате, Конрада Лаймера, Норди Мукиеле, Кристофера Нкунку, Фабриса Хартманна и Доминика Собослаи. Ощутимые потери, скажем прямо.

 «Боруссия» Дортмунд

Дортмунд также продолжает борьбу на три фронта – чемпионат Германии, Кубок страны и Лига чемпионов. Несмотря на это, команда сменила главного тренера. Со своего поста был уволен Люсьен Фавр. «Боруссию» продолжает лихорадить, команда выступает крайне нестабильно, поэтому и занимает в турнирной таблице только четвертое место. К тому же, отставание от «Баварии» составляет уже восемь очков.

Группу Лиги чемпионов, в которой также были «Лацио», «Брюгге» и «Зенит», Дортмунд прошел уверенно и занял первое место. Теперь команду Эдина Терзича ожидает встреча с «Севильй» в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света. Но до этого еще далеко и пока в евротурнире перерыв, черно-желтым нужно бросить все силы, чтобы наверстать упущенное в Бундеслиге.

У «Боруссии» в лазарете находятся только два футболиста. Это Торган Азар и Марсель Шмельцер.

История встреч

Оппоненты провели между собой в общей сложности только восемь матчей. Четыре раза выиграла «Боруссия», дважды триумфовал «Лейпциг» и дважды была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне в Дортмунде соперники сыграли в результативную ничью, а в Лейпциге победила «Боруссия».

Ориентировочные составы:

«РБ Лейпциг»: Гуляши, Хальстенберг, Упамекано, Орбан, Адамс, Ольмо, Кампль, Забитцер, Хайдара, Анхелиньо, Форсберг.

«Боруссия»: Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро, Витцель, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – X с коэффициентом 3,60 по линии Parimatch.

9 января, суббота

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд
Лейпциг. Стадион «Ред Булл-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Снопов, Sport.ua

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