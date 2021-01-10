В поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла РБ «Лейпциг» со счетом 3:1. Большой вклад в победу «шмелей» внес Эрлинг Холанд, который оформил дубль в ворота соперников.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (РБ Лейпциг).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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