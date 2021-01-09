Неудачный дебют Баина. Плишкова проиграла россиянке из третьей сотни

Вылет чешки упростил сетку для Марты Костюк

  • 09.01.2021 12:30
  • 889 просмотров
  • 1 комментарий
Неудачный дебют Баина. Плишкова проиграла россиянке из третьей сотни
© WTA. Анастасия Гасанова

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова досрочно покинула турнир в Абу-Даби.
 
Чешская теннисистка сенсационно проиграла матч второго круга россиянке Анастасии Гасановой (№292 WTA).
 
Абу-Даби. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Анастасия Гасанова (Россия) – 2:6, 4:6
 
В следующем раунде Гасанова сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA).
 
Отметим, что Плишкова, которую тренирует бывший тренер Даяны Ястремской Саша Баин, могла стать потенциальной соперницей украинки Марты Костюк в 1/4 финала.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:51
    +8
    Головне, щоб Баїн не забув Осаку привітати
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 09.01.2021 12:51
    +8
    Головне, щоб Баїн не забув Осаку привітати
    Ссылка
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