РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд.

«Интереснейший матч. Рекомендую читателям внимательно почитать мой анализ и понять, почему этот матч нужно посмотреть. «Лейпциг» отстает от лидирующей «Баварии» всего на 2 очка. «Быки» меньше всех пропускают в Бундеслиге, им забили всего 9 мячей. Забил «Лейпциг» 25 голов. В свою очередь, «Боруссия» пропустила 18 мячей и забила 28.

Почему этот матч нужно посмотреть? У «Боруссии» произошла смена главного тренера. Вместо опытного Люсьена Фавра пришел молодой Эдин Терзич. Хотя, я считаю, что Фавр хорошо работал с дортмундцами, но после домашнего поражения от «Штутгарта» (1:5), скорее всего, руководство «Боруссии» на эмоциональной основе решило сменить швейцарского специалиста. Они поставили молодого неопытного Терзича и наверняка они ищут какого-то другого тренера. Возвращение Тухеля? Все может быть! О Терзиче до этого назначения я вообще ничего не знал. Ближайшие пять матчей в январе будут для него решающими. После «Лейпцига» дортмундцам предстоит сыграть с «Майнцем», «Байером», «Боруссией» Менхенгладбах, «Аугсбургом». По результатам этих пяти матчей будет принято решение по Терзичу.

Матч интересен еще тем, что амбициозный Нагельсманн борется с «Лейпцигом» за чемпионство. В обеих командах практически все сборники. У «Боруссии» это Бюрки, Аканджи, Витсель, Менье, Азар, Ройс, Хуммельс, Холланд и так далее. Холланд считается самым талантливым бомбардиром в мире. А еще есть Санчо, Рейна и Геррейру! Также Пищек, Джан играют за «Боруссию»! То же самое могу сказать о «Лейпциге». Они усилились венгром Собослаи – молодой звездой! У них кстати хороший венгерский вектор: вратарь Гулачи, защитник Орбан и теперь вот Собослаи. А также выделю в «Лейпциге» Упамекано, Хальстенберга, Адамса, Кампля, Забитцера, Анхелиньо, Дани Ольмо, Форсберга, Хайдару, Конате, Клюйверта, Серлота.

В обоих командах играют практически одни сборники. То, что «Лейпциг» и «Боруссия» забьют, у меня нет сомнений. Хотя команды в разный футбол играют. Нагельсманн – сторонник игры в три центральных защитника с хорошим прессингом и хорошей вертикальной остротой. Команда Нагельсманна здорово из стандартов выжимает. «Боруссия» Дортмунд и дальше исповедует тот стиль, который был и при Клоппе. Это качественная доставка мяча в ударные зоны, где находится Холланд!

Нагельсманн в свои 33 года имеет уже хороший опыт. Молодой тренер «Боруссии» еще многого не знает. Ему тяжело, но эмоций у него будет больше, чем у Нагельсманна. «Лейпциг» из семи домашних матчей шесть выиграл и одну свел к ничьей. Они 16 забили и 3 пропустили. Против них сложно играть. А у «Боруссии» произошла смена тренера, вокруг команды распространяются различные слухи. Для дортмундцев это вызов. Но я больше склоняюсь к тому, что «Лейпциг» выиграет, но точно обе команды забьют. У команд потенциал настолько высокий, что в этом даже я не сомневаюсь».

Матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд состоится 9 января. Начало встречи – в 19:30.